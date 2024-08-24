Гипотеза о магматическом океане Луны подтверждена индийским луноходом

Луноход "Прагъян" провел множество наблюдений окружающей местности и сделал несколько важных открытий, в том числе подтверждающих гипотезу о существовании глобального магматического океана миллиарды лет назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии