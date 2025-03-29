Необычные беседки, которые не только украсят участок, но и будут очень функциональны

Современные дачники стараются обустроить свой участок максимально красиво и при этом практично. Теперь, кроме хозпостроек и непосредственно самих домов, хозяева добавляют красивые строения, такие как зоны отдыха, крытые навесы и беседки.
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