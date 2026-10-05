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"Идеальная трофейная жена". Стало известно, что Дональд Трамп предлагал принцессе Диане выйти за него замуж

"Идеальная трофейная жена". Стало известно, что Дональд Трамп предлагал принцессе Диане выйти за него замуж

Стало известно, что нынешний президент США Дональд Трамп когда-то предлагал принцессе Диане выйти за него замуж.

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