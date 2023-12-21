ОЛИГАРХА-ПЕРЕГОВОРЩИКА СМЕНИЛА "НАДЁЖНАЯ ТЁТЯ". "ВРАЛА ПУТИНУ И ГОРДИЛАСЬ ЭТИМ"

"Сначала послали парламентёра еврея, затем парламентершу немку. Кто следующий?" Всех переговорщиков посылать открытым текстом, вручать конкретный текст, с конкретным адресом куда и каким маршрутом следовать, на русском языке, пускай переводят и делают выводы, если есть чем думать и делать выводы!

Модест

Найдите нового генерал-фельдмаршала Вильгельма Кейтеля, пусть подпишет акт о безоговорочной капитуляции НАТО, может тогда Россия поверит, если этот блок уничтожит всё своё оружие и самораспустится. Когда нас предали наши главари, мы сами уничтожали своё оружие, теперь очередь за НАТО.