Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 996 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Катерина
    Мужчинка  по  интернету...  ну  это, как раз  для тебя.Искусство несбыва...
  • Natalija Osminina
    Это да. Тоже самое подумала!))«Нормальные люди ...
  • Natalija Osminina
    Конченая дура Я ей русским языком написала о ВКУСНЫХ ЛИТОВСКИХ ПРОДУКТАХ, а она пишет "за товарами не гонялась. Жу...Искусство несбыва...

ОЛИГАРХА-ПЕРЕГОВОРЩИКА СМЕНИЛА "НАДЁЖНАЯ ТЁТЯ". "ВРАЛА ПУТИНУ И ГОРДИЛАСЬ ЭТИМ"

ОЛИГАРХА-ПЕРЕГОВОРЩИКА СМЕНИЛА "НАДЁЖНАЯ ТЁТЯ". "ВРАЛА ПУТИНУ И ГОРДИЛАСЬ ЭТИМ"

На Западе заговорили о том, что нужен новый посредник для попыток договориться с Россией, - конечно, под этим наверняка подразумевается очередной "похабный мир".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Салтановский
&quot;Сначала послали парламентёра еврея, затем парламентершу немку. Кто следующий?&quot; Всех переговорщиков посылать открытым текстом, вручать конкретный текст, с конкретным адресом куда и каким маршрутом следовать, на русском языке, пускай переводят и делают выводы, если есть чем думать и делать выводы!
Ответить
1 час.
Модест
Найдите нового генерал-фельдмаршала Вильгельма Кейтеля, пусть подпишет акт о безоговорочной капитуляции НАТО, может тогда Россия поверит, если этот блок уничтожит всё своё оружие и самораспустится. Когда нас предали наши главари, мы сами уничтожали своё оружие, теперь очередь за НАТО.
Ответить
32 мин.
Лора Лора
Надеюсь Путин сделал выводы....
Ответить
21 мин.

Картина дня

наверх