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Мировое обозрение

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Дизель по €1,21 за литр: Французские рыбаки теряют 30% выручки

Дизель по €1,21 за литр: Французские рыбаки теряют 30% выручки

Главное в тезисах: Цена вопроса: Судовой дизель во Франции к началу октября достиг €1,21 за литр, подорожав вдвое с начала года даже с учётом налоговых льгот.

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