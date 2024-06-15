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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тяжелая атлетика. Игры БРИКС. Купцов выиграл золото в категории до 102 кг

Тяжелая атлетика Игры БРИКС Казань  Мужчины, до 102 кг 1. Георгий Купцов (Россия) – 393 кг (178 кг + 215 кг) 2.

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