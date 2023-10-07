Опрос показал, как россияне предпочитают хранить сбережения

32% предпочитают хранить свои деньги только «под матрасом», но большинство все же выбирает банковский вклад, при этом самой популярной целью накопления является формирование сбережений про запас, рассказали РИА Новости в Anderida Financial Group.
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