Промышленность в феврале: предчувствие новой волны роста

Росстат обнародовал феерически высокие цифры динамики промышленного производства в феврале — 8,5% к февралю 2023 года (против 4,6% в январе) и внушительные 1,7% к предыдущему месяцу Владимир Бессонов, начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли института «Центр развития» НИУ ВШЭчитайте на monocle.