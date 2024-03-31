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Промышленность в феврале: предчувствие новой волны роста

Промышленность в феврале: предчувствие новой волны роста

Росстат обнародовал феерически высокие цифры динамики промышленного производства в феврале — 8,5% к февралю 2023 года (против 4,6% в январе) и внушительные 1,7% к предыдущему месяцу Владимир Бессонов, начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли института «Центр развития» НИУ ВШЭчитайте на monocle.

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