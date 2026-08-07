Грузия в третий раз за короткий срок осталась без электричества

Последнее отключение продлилось несколько часов и затронуло в том числе Абхазию. Официальный Тбилиси объяснил произошедшее плановыми испытаниями энергоблоков Ингурской ГЭС, однако оппозиция называет это оправдание неубедительным.
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