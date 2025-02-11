В МВД дали советы по защите смартфона от взлома и кражи

В МВД напомнили, как защитить смартфон от мошенников, пишет «Парламентская газета». Ведомство советует использовать сложные пароли, отключить показ СМС на заблокированном экране и входить в важные приложения только по биометрии.
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