Почему Сергей Шойгу заговорил о развитии Сибири

В ряде ведущих российских СМИ было опубликовано короткое сообщение о том, что министр обороны России Сергей Шойгу высказался по вопросу развития Сибири и сформулировал это довольно конкретно: надо построить три-пять средних городов по 300-500 тыс.
В ряде ведущих российских СМИ было опубликовано короткое сообщение о том, что министр обороны России Сергей Шойгу высказался по вопросу развития Сибири и сформулировал это довольно конкретно: надо построить три-пять средних городов по 300-500 тыс.
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