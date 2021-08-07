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Почему Сергей Шойгу заговорил о развитии Сибири

Почему Сергей Шойгу заговорил о развитии Сибири

В ряде ведущих российских СМИ было опубликовано короткое сообщение о том, что министр обороны России Сергей Шойгу высказался по вопросу развития Сибири и сформулировал это довольно конкретно: надо построить три-пять средних городов по 300-500 тыс.

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