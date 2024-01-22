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Премьер Словакии Фицо высказался против вступления Украины в НАТО

Премьер Словакии Фицо высказался против вступления Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина находится под полным контролем. «А Евросоюз ошибается, когда придерживается американской точки зрения о конфликте, вместо того чтобы сформировать собственную», — заметил политик.

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