Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина находится под полным контролем. «А Евросоюз ошибается, когда придерживается американской точки зрения о конфликте, вместо того чтобы сформировать собственную», — заметил политик.
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