«Спящие агенты». Почему не все адепты Запада уехали из России, чего ждут и почему их не трогают

Алексей Горшков

Я думаю - пока недостаточно используется ст.275 УК РФ - "Государственная измена",хотя ОБЪЕКТИВНО в действиях большинства "убежальцев" и разновсяческих "ждунов" и "спящих", ЕЁ СОСТАВ ЕСТЬ,хотя бы в части: "...оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации". Я следователем работал - там научился определять, в каких поступках ЕСТЬ состав преступления,а в каких - НЕТ !!! По-моему, "ИНОАГЕНСТВО" - это ПОЛУМЕРА,причём - насколько я понимаю - даже некая "ОТМАЗКА" для предателей - в его деяниях ОБЪЕКТИВНО ЕСТЬ ГОСИЗМЕНА - а он уже за те же самые действия штраф заплатил! За одно и то же дважды не наказывают - получается,наказание за это - некая ИНДУЛЬГЕНЦИЯ от привлечения за госизмену!