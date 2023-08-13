Любопытно, однако

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«Спящие агенты». Почему не все адепты Запада уехали из России, чего ждут и почему их не трогают

«Спящие агенты». Почему не все адепты Запада уехали из России, чего ждут и почему их не трогают

Многие эксперты обращают внимание на то, что существенная часть нашей антироссийской интеллигенции не уехала из России, несмотря на категорическое неприятие всего, что связано с нашей страной.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Я думаю - пока недостаточно используется ст.275 УК РФ - &quot;Государственная измена&quot;,хотя ОБЪЕКТИВНО в действиях большинства &quot;убежальцев&quot; и разновсяческих &quot;ждунов&quot; и &quot;спящих&quot;, ЕЁ СОСТАВ ЕСТЬ,хотя бы в части: &quot;...оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации&quot;. Я следователем работал - там научился определять, в каких поступках ЕСТЬ состав преступления,а в каких - НЕТ !!! По-моему, &quot;ИНОАГЕНСТВО&quot; - это ПОЛУМЕРА,причём - насколько я понимаю - даже некая &quot;ОТМАЗКА&quot; для предателей - в его деяниях ОБЪЕКТИВНО ЕСТЬ ГОСИЗМЕНА - а он уже за те же самые действия штраф заплатил! За одно и то же дважды не наказывают - получается,наказание за это - некая ИНДУЛЬГЕНЦИЯ от привлечения за госизмену!
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15 час.
Людмила Лиханова
Всему свое время. &quot;Мятеж&quot; Пригожина позволил высунуться тем, кто сидит очень тихо и, возможно, не попадал в поле зрения спецов. И это - очень важно. Открытые твари под наблюдением их контакты отслеживаются и берутся на контроль . Нужно выявлять всю цепочку предательства. Но сейчас важнее Победа на фронте т.к. эти твари пока могут только беситься, а вот действовать им пока невозможно т.к. страшно. Дойдет и до них очередь.
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14 час.
Vladimir Osheschko
Победа без СМЕРШа сомнительна.
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13 час.

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