Африканский корпус ответил на истерику вражеских СМИ: "Что нам носить и где - решать не либералам"

После публикации Bloomberg, в которой говорится, что Россия "распускает щупальца гидры", создав на Чёрном континенте африканское подразделение Минобороны вместо ЧВК "Вагнер", прозападные СМИ предложили русским военным в Африке носить специальные знаки отличия.
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