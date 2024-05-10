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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эль-Кааби забил 5 голов в 2 матчах с «Астон Виллой». У форварда «Олимпиакоса» 32 мяча в 46 играх сезона, он лучший бомбардир ЛК

В четверг форвард «Олимпиакоса» сделал дубль (2:0), а на прошлой неделе – хет-трик (4:2), возглавив гонку бомбардиров в текущем розыгрыше ЛК – 10 мячей в 8 матчах.

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