Запретный плод / Yasak Elma турецкий сериал 2018

Название сериала: Запретный плод Оригинальное название: Yasak Elma / Страна: Турция Жанр: драма;мелодрама Год: 2018 Всего серий: 31 Всего сезонов: 6 Качество: WEB-DLRip 720p Перевод: SesDizi Актеры: Шеввал Сам;Эда Эдже;Барыш Айтач;Вильдан Мутлу;Serkan Rutkay Ayiköz;Мелиса Догу;Шафак Пекдемир;Бахтияр Мемили;Kuzey Gezer;Талат Булут Режисеры: Неслихан Ешилюрт;Эдже Эрдек Кочолу;Мурат Озтюрк Продюсеры: Фатих Аксой;Селале Баскиджи;Арзу Эгмир Рейтинг КиноПоиска: 7.
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