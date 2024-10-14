Приговор по делу о попытке подрыва здания ФСБ на Лубянке в Москве вступил в силу

Апелляционный военный суд в Власихе подтвердил законность приговора, вынесенного шести членам международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России), которые планировали взорвать здание ФСБ на Лубянке .
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