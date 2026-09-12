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Царьград

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В Чехии посадят бук на месте снесённого памятника советским воинам-освободителям

В Чехии посадят бук на месте снесённого памятника советским воинам-освободителям

Бронзовый памятник "Честь и слава Советской армии" был открыт в Ирасковых садах в мае 1975 года.В чешском городе Литомержице на месте снесённого памятника советским воинам-освободителям высадят красный бук.

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