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В США офицер предупредил об опасном положении Украины

В США офицер предупредил об опасном положении Украины

Бывший представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах заявил во время пресс-конференции в Киеве, что Украина оказалась в тяжелом и опасном положении в условиях отсутствия значимой поддержки со стороны Запада.

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