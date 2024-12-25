Криптоиндустрия замерла в ожидании от Трампа выполнения предвыборных обеща...

Криптоиндустрия замерла в ожидании от Трампа выполнения предвыборных обещанийКриптоиндустрия ждёт от Дональда Трампа (Donald Trump) выполнения предвыборных обещаний и подписания ряда указов, которые могут коренным образом изменить правила игры на рынке криптовалют.