Криптоиндустрия замерла в ожидании от Трампа выполнения предвыборных обеща...

Криптоиндустрия замерла в ожидании от Трампа выполнения предвыборных обещанийКриптоиндустрия ждёт от Дональда Трампа (Donald Trump) выполнения предвыборных обещаний и подписания ряда указов, которые могут коренным образом изменить правила игры на рынке криптовалют.
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