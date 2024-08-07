В России собрались радикально ужесточить борьбу с коррупцией

В Госдуме разрабатываются изменения в Уголовный кодекс, которые могут расширить конфискацию имущества за коррупционные преступления на все активы виновного и его ближайших родственников, включая совершеннолетних детей и родителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии