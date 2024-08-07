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В России собрались радикально ужесточить борьбу с коррупцией

В России собрались радикально ужесточить борьбу с коррупцией

В Госдуме разрабатываются изменения в Уголовный кодекс, которые могут расширить конфискацию имущества за коррупционные преступления на все активы виновного и его ближайших родственников, включая совершеннолетних детей и родителей.

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