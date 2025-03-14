Андреева прокомментировала победу над украинкой Свитолиной в Индиан-Уэллсе

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева подвела итоги четвертьфинального матча турнира серии WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе против представительницы Украины Элины Свитолиной и рассказала о своих мыслях по ходу поединка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии