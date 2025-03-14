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Андреева прокомментировала победу над украинкой Свитолиной в Индиан-Уэллсе

Андреева прокомментировала победу над украинкой Свитолиной в Индиан-Уэллсе

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева подвела итоги четвертьфинального матча турнира серии WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе против представительницы Украины Элины Свитолиной и рассказала о своих мыслях по ходу поединка.

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