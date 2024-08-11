Британский биолог Докинз заявил об удалении аккаунта в соцсети за критику боксерш ОИ

Аккаунт британского эволюционного биолога Ричарда Докинза в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) был удален, как он полагает, за критику допуска проваливших гендерный тест боксерш парижской Олимпиады, сообщил 10 августа портал OpIndia.
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