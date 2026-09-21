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Царьград

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Уголь из России подорожал на 47%. Доходность экспорта выросла втрое

Уголь из России подорожал на 47%. Доходность экспорта выросла втрое

Стоимость энергетического угля из России калорийностью 5500 ккал на килограмм в порту Восточный к 11 сентября достигла $106,1 за тонну на базисе FOB, увеличившись за неделю на 6,1%.

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