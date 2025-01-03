Новая комета ATLAS, возможно, будет видна с Земли без бинокля 13 января

Открытую в 2014 году комету C/2024 G3 (ATLAS) можно будет увидеть с Земли без бинокля 13 января, если она переживёт сближение с Солнцем, сообщил РИА Новости научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий.