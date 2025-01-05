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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кавай Ленард о возвращении на площадку: «Ничего сложного в игре. Тяжело не играть»

Звездный форвард пропустил первые 34 матча сезона из-за воспаления правого коленного сустава. Ленард набрал 12 очков, 3 подбора, 1 передачу и 1 блок-шот за 19 минут при 4 точных из 11 бросков с игры, 3 из 5 трехочковых и 1 из 3 штрафных.

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