Польский журналист Кублик: Россия получит монопольное право на «Северный поток — 2», как только в Европе ударят морозы

Журналист польского издания Gazeta Wyborcza Анджей Кублик считает, что российская компания "Газпром" может получить монопольное право на использование газопровода "Северный поток — 2", если в Европе ударят морозы.
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