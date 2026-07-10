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Тилеманс получил травму на разминке перед матчем с Испанией. Ванакен вышел вместо него в старте Бельгии

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс получил травму на разминке перед матчем 1/4 финала ЧМ-2026 против Испании (0:0, первый тайм).

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