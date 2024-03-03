Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 140 подписчиков

Началась энергетическая блокада ЕС: Катар объявил о форс-мажоре, США запрещают экспорт газа, а ГТС страны У декоммунизируют полностью.

Началась энергетическая блокада ЕС: Катар объявил о форс-мажоре, США запрещают экспорт газа, а ГТС страны У декоммунизируют полностью.

Кто бы мог подумать, что объявленная в новом тысячелетии в прилегающей к территории РФ бывшей республике СССР декоммунизация развернется до таких масштабов, что выращенная на советских, а потом и российских энергоносителях европейская экономика будет на ушах стоять от таких результатов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх