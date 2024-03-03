Началась энергетическая блокада ЕС: Катар объявил о форс-мажоре, США запрещают экспорт газа, а ГТС страны У декоммунизируют полностью.

Кто бы мог подумать, что объявленная в новом тысячелетии в прилегающей к территории РФ бывшей республике СССР декоммунизация развернется до таких масштабов, что выращенная на советских, а потом и российских энергоносителях европейская экономика будет на ушах стоять от таких результатов.