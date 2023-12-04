Бразилия доверяет России в роли председателя БРИКС в 2024 году

Бразилия высоко оценила предстоящее председательство России в БРИКС в 2024 году. По словам посла Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соареса в интервью РБК, «оно будет очень продуктивным и ориентированным на результат».
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