Под Энгельсом неизвестный на автоцистерне сливает нечистоты на садовые участки

Жители Энгельсского района Саратовской области 18 августа пожаловались на неизвестного водителя автоцистерны, который уже не в первый раз сливает отходы на территории коттеджного поселка «Малинки», около реки Саратовка .
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