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Под Энгельсом неизвестный на автоцистерне сливает нечистоты на садовые участки

Под Энгельсом неизвестный на автоцистерне сливает нечистоты на садовые участки

Жители Энгельсского района Саратовской области 18 августа пожаловались на неизвестного водителя автоцистерны, который уже не в первый раз сливает отходы на территории коттеджного поселка «Малинки», около реки Саратовка .

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