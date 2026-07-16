Вести Севастополь
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вести Севастополь

7 подписчиков

Морпех с позывным «Твикс» создает зону безопасности вдоль границы

Морпех с позывным «Твикс» создает зону безопасности вдоль границы

Командир штурмового взвода гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным «Твикс» вместе с подразделениями группировки войск «Север» выполняет боевые задачи на Сумском направлении, участвуя в создании зоны безопасности вдоль государственной границы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии