Морпех с позывным «Твикс» создает зону безопасности вдоль границы

Командир штурмового взвода гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным «Твикс» вместе с подразделениями группировки войск «Север» выполняет боевые задачи на Сумском направлении, участвуя в создании зоны безопасности вдоль государственной границы.
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