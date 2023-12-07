Ребенок погиб в Армении при попытке убежать от бродячих собак

В Армении семилетний ребенок погиб, убегая от стаи бродячих собак. Об этом в среду, 6 декабря, сообщила пресс-служба следственного комитета Армении на странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
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