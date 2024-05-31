WSJ: санкционная политика США привела к появлению глобальной теневой экономики

Санкционная политика Вашингтона в отношении России, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и Китая была призвана ограничить ресурсы этих стран, однако в итоге привела к появлению глобальной теневой экономики, пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ).
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