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WSJ: санкционная политика США привела к появлению глобальной теневой экономики

WSJ: санкционная политика США привела к появлению глобальной теневой экономики

Санкционная политика Вашингтона в отношении России, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и Китая была призвана ограничить ресурсы этих стран, однако в итоге привела к появлению глобальной теневой экономики, пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

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