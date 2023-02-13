Business FM

65 927 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ЕВ
    ЧВК "Вагнер" и ВС России успехов и победы над укронацистами и блоком НАТОМост в Одесской о...
  • Иванов Иван
    Надо осудить пролёт румынских ракет над нашей территорией. Квиты. ТочкаМолдавия осудила ...
  • Петр Федотов
    Для чего распотякивать как это сложно. США без российских ракет космос не может осваивать, а здесь  глава ОАК, плачет...Глава ОАК: замена...

Строительная отрасль вступила в период застоя: ни туда ни сюда

Строительная отрасль вступила в период застоя: ни туда ни сюда

Никаких головокружительных успехов, но и никаких серьезных провалов. Так специалисты Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ЦКИ ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ описывают девелоперские перспективы 2023 годаОбзор, основные тезисы которого публикует портал «Единый ресурс застройщиков», содержит информацию о финальных тенденциях делового климата в строительстве в 2022 году, а также об ожиданиях предпринимателей в отношении первого квартала 2023 года.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх