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Шавкат Рахмонов сохранил место в топ-10 рейтинга UFC в полусреднем весе

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов сохранил за собой место в десятке рейтинга полусреднего дивизиона UFC.

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