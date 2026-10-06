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Пятый канал

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Не такая как все: планета с «обратной» орбитой поставила ученых в тупик

Не такая как все: планета с «обратной» орбитой поставила ученых в тупик

Экзопланета GJ 3090 b движется вокруг своей звезды в направлении, противоположном ее вращению. Ученые пока не могут объяснить, как возникла такая орбита в системе с другими планетами.

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