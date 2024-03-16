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Новый Нижегородский

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Большая часть правящей коалиции Германии поддержала передачу...

Большая часть правящей коалиции Германии поддержала передачу...

Большая часть правящей коалиции Германии поддержала передачу ракет Taurus Украине в Европарламенте Депутаты Бундестага в четверг, 14 марта, не приняли решение, в соответствии с которым ракеты Taurus могли бы передать Украине.

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