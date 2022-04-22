Бизнесмен Пригожин пригласил издание «МОЙКА78» обсудить вопрос развития Петербурга

Федеральное агентство новостей Бизнесмен Евгений Пригожин отметил колоссальное сопротивление чиновников в реализации инвестиционных проектов Санкт-Петербурга и пригласил редакцию интернет-газеты «МОЙКА78» обсудить вопрос развития Северной столицы.
Федеральное агентство новостей Бизнесмен Евгений Пригожин отметил колоссальное сопротивление чиновников в реализации инвестиционных проектов Санкт-Петербурга и пригласил редакцию интернет-газеты «МОЙКА78» обсудить вопрос развития Северной столицы.
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