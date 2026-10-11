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ИА Регнум

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Филиппо: Украине нужен лидер, который будет стремиться к урегулированию

Украинский народ имеет право на лидера, который будет стремиться к урегулированию конфликта. С таким заявлением 11 октября выступил лидер партии «Патриоты», кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года Флориан Филиппо.

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