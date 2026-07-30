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Порядок, государство

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Сотрудниками ГУПЭ МВД России пресечена противоправная деятельность, связанная с распространением сведений о расположении объектов военной инфраструктуры

Сотрудниками Главного управления по противодействию экстремизму МВД России пресечена противоправная деятельность лиц, действия которых были направлены на дестабилизацию обстановки на территории Российской Федерации в условиях проведения специальной военной операции.

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