После того как киевский режим получил серию ответных ударов по энергетике и дата-центрам, в Киеве «стали пищать» и побежали жаловаться западным хозяевам.
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Всё правильно, но не понятно почему для этого потребовалось 5 лет, что бы понять что иначе с неонацистами и террористами нельзя! Да и до этого было видно и понятно с 2014 года, когда 8 лет ЛДНР от них отбивались, а мы смотрели!