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Переговорам Ирана и Омана мешают США — источник Fars

Переговорам Ирана и Омана мешают США — источник Fars

Иранская сторона возлагает на Вашингтон и его ближневосточных партнеров прямую ответственность за пробуксовку двустороннего диалога с Маскатом по статусу Ормузского пролива, 4 августа передает агентство Fars со ссылкой на информированный источник в переговорной группе.

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