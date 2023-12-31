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Мировой экономике не обойтись без России

Мировой экономике не обойтись без России

Удивительно, но вопреки растущему давлению Запада на Россию, в текущем году по трансконтинентальному Северному морскому пути (СМП), – от прикарктических Мурманска и Архангельска до Владивостока и Находки на тихоокеанском побережье нами достигнут рекордный объем перевезенных грузов, в том числе между странами Европы и Азии.

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