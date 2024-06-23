Муж уже несколько месяцев агитирует меня взять ребенка из детского дома. У него самого есть проблемы с зачатием, но врач говорит, что это лечится.
Муж загорелся идеей взять ребенка из детдома, но я хочу своего
Комментарии
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Майя Maja
У мужа не все дома, точно. Не хочет лечится, чтобы иметь собственное дитя, продолжение своего рода?! Это что-то из ряда вон.. Да как можно отказывать здоровой женщине, своей супруге стать матерью?! Вылечись, родите своего и возьмите еще на воспитание. Вот это и будет достойно уважения!
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7 час.
Элина Морозова
Можно еще проще решить проблему, если ему нравится быть больным и без разницы чей ребенок у него будет. Она может родить СВОЕГО ребенка от другого мужчины..
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5 час.
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