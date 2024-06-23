Муж загорелся идеей взять ребенка из детдома, но я хочу своего

Майя Maja

У мужа не все дома, точно. Не хочет лечится, чтобы иметь собственное дитя, продолжение своего рода?! Это что-то из ряда вон.. Да как можно отказывать здоровой женщине, своей супруге стать матерью?! Вылечись, родите своего и возьмите еще на воспитание. Вот это и будет достойно уважения!