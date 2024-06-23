ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Муж загорелся идеей взять ребенка из детдома, но я хочу своего

Муж загорелся идеей взять ребенка из детдома, но я хочу своего

Муж уже несколько месяцев агитирует меня взять ребенка из детского дома. У него самого есть проблемы с зачатием, но врач говорит, что это лечится.

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Комментарии
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Майя Maja
У мужа не все дома, точно. Не хочет лечится, чтобы иметь собственное дитя, продолжение своего рода?! Это что-то из ряда вон..  Да как можно отказывать здоровой женщине, своей супруге стать матерью?! Вылечись, родите своего и возьмите  еще на воспитание. Вот это и будет достойно уважения!
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Элина Морозова
Можно еще проще  решить проблему, если ему нравится быть больным и  без разницы   чей ребенок у него  будет. Она  может  родить СВОЕГО ребенка от другого мужчины..
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