Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Армении обсуждается вопрос о разрыве дипотношений с Беларусью

В Армении обсуждается вопрос о разрыве дипотношений с Беларусью

Об этом пишет армянская газета Hraparak, со ссылкой на официальные источники в Армении. Причиной стало ухудшение отношений между Ереваном и Минском после резких заявлений сторон, в частности слов белорусского президента Лукашенко о том, что премьер Пашинян «уничтожит Армению».

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Комментарии
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М
Мария
Зря армяне обижаются. Это факт. Пашиняна Запад держит в Президентах для уничтожения Армении. Если он пробудет ещё 5 лет - Армения исчезнет с карты мира.
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17 час.
ninikooo Митусова
Испугали ежа  голой попой.
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12 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Это точно,они переселятся в РФ,у них это хорошо получается с помощью наших продажных властных структур!
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9 час.
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