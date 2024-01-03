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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гэри Пэйтон II получил травму во втором матче после возвращения в строй

Защитник «Голден Стэйт» получил повреждение мышцы задней поверхности левого бедра в матче с «Орландо» (121:115) во вторник.

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