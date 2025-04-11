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Царьград

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Келлог заявил, что не предлагал разделить Украину, как Берлин в 1945 году

Келлог заявил, что не предлагал разделить Украину, как Берлин в 1945 году

Келлог заявил, что Times исказила его слова о "разделе Украины".Спецпосланник американского лидера Кит Келлог обвинил газету The Times в искажении его слов об обустройстве послевоенной Украины.

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