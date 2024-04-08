Россияне все чаще самостоятельно занимаются дизайном интерьера

Спрос на контент по этой теме вырос в 2,5 раза Как показало совместное исследование сервиса «Ремонт со СберУслугами» и социальной сети «Одноклассники», большинство россиян (82%) предпочитают самостоятельно разрабатывать дизайн своего жилья при проведении ремонта.