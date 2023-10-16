Россияне назвали главные качества в начальнике

53% россиян считают профессионализм и компетентность самым важным качеством в начальнике. 27% назвали честность и справедливость, 9% полагают, что главное качество руководителя доброта и забота о подчиненных, чуть менее популярными были варианты «умение признавать свои ошибки» и «строгость».